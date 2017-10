Lazio, Immobile meglio di Messi (e quasi come Manfredini)

Con la doppietta contro il Cagliari, Ciro Immobile è salito a tredici gol segnati in nove partite: un modo per puntellare la vetta della classifica capocannonieri visto che Dybala, a secco nonostante i 6 gol juventini a Udine, insegue a 10 reti. Sono numeri incredibili per la punta biancoceleste che non ha pari in questo 2017 è davanti a tutti i bomber nei top campionati europei tanto da poter segnare la Scarpa d'Oro a fine anno: 17 gol segnati, due in più di Messi e Aubameyang e tre più di Falcao.



Non solo: erano 57 anni che un attaccante non faceva così bene in serie A in nove giornate. Bisogna tornare al campionato 1960-61, quando Pedro Manfredini aveva fatto 15 gol in nove turni, approfittando anche di tre triplette. Altri tempi, oggi Immobile ha in mente solo la Lazio (con cui ha appena rinnovato fino al 2022) e anche la Nazionale: se Inzaghi si gode il suo finalizzatore, Ventura spera che la sua forma duri come minimo un mesetto per archiviare con meno problemi il playoff contro la Svezia....