Lazio, Immobile in forte dubbio per l'Udinese: Italia in ansia

Ciro Immobile non ha nulla di particolarmente grave, ma il suo dolore è abbastanza forte da mandare in ansia la sua squadra e forse tutta l'Italia. L'attaccante della Lazio ha partecipato all'allenamento mattutino riservato ai giocatori non impegnati contro il Nizza in Europa League, ha forzato un po' troppo e ha avvertito un affaticamento alla coscia destra, tale da mettero in forte dubbio per la gara con l'Udinese, dove molto probabilmente non ci sarà.



Il problema muscolare di Immobile risale al match di Benevento: ci aveva pensato lui stesso a rassicurare i tifosi, così come ha fatto Inzaghi dopo la vittoria sul Nizza garantendone la presenza in campo domenica. Invece quasi certamente il capocannoniere del campionato dovrà saltare la sua prima partita stagionale in Serie A. Ma è chiaro che al momento c'è chi è ancora più in ansia dei biancocelesti, ed è Ventura. Il c.t. della Nazionale spera di avere l'attaccante a disposizione per il playoff mondiale contro la Svezia, in programma venerdì 10 e lunedì 13: con Belotti da poco rientrato e non ancora al top, sarebbe stato meglio avere almeno Immobile in perfetta forma.