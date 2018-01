Lazio, Immobile: "Il nostro obiettivo è la Champions, con Inzaghi è cambiato tutto"

"C'è un po' di rammarico perché meritavamo qualche punto in più ma non ci possiamo nascondere: l'obiettivo è arrivare in Champions". In un'intervista al Tempo Ciro Immobile svela in maniera netta le ambizioni della Lazio, che alla ripresa del campionato affronterà il Chievo all'Olimpico.



Contro i Clivensi l'attaccante cercherà di arricchire il suo bottino di reti in serie A in questa stagione: per ora sono 20 in 18 partite e la corsa al titolo di capocannoniere appare scontata: "Con Icardi è una sfida bellissima. Attenzione però anche Higuain e Mertens, possono risalire in qualsiasi momento. L’anno che vinsi quando giocavo nel Torino, all’ultima giornata non giocavo. Restai a casa a gufare i miei avversari".



A Roma Immobile è tornato ad essere il bomber apprezzato in maglia granata dopo l'esperienza negativa in Germania: "Quando arrivai al Borussia Dortmund loro venivano da una finale Champions, erano tra le squadre più forti d’Europa. La pressione era tanta, però a dicembre eravamo ultimi. Di conseguenza sono stato messo un pò da parte. Fortunatamente alla Lazio ho trovato Inzaghi e per me è cambiato tutto. Con lui ho un ottimo rapporto, ci confrontiamo spesso, mi sta valorizzando tantissimo. La Lazio gioca bene e diverte, siamo un grande gruppo".



La punta torna infine sull'espulsione rimediata a novembre nel corso della gara contro il Torino: "L'arbitro Giacomelli mi disse 'ho visto la Var e devi andare fuori'. Avevo capito subito che non avrebbe controllato il fallo di mano di Iago Falque".