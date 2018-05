Lazio, Immobile: "Eravamo un po' cotti alla fine"

Ciro Immobile, premiato come giocatore dell'anno, si è soffermato sulla sconfitta della Lazio contro l'Inter: "La Champions? Ce l’abbiamo messa tutta, avremmo meritato di più visto l’arco di tutto il campionato. Io penso non solo all'ultima ma anche alle altre partite dove abbiamo perso qualcosa, ci hanno tolto qualcosa. Alla fine ci sta, siamo arrivati un po’ cotti: abbiamo pagato pure questo".



Durante il campionato non sono mancate le polemiche per alcune decisioni arbitrali nonostante l'introduzione della VAR: "Si tratta di uno strumento nuovo e all'inizio ha creato un po’ di difficoltà, bisognava abituarsi. Ha aiutato gli arbitri ma certi episodi si potevano guardare con più attenzione".



Inevitabile parlare di mercato: "Non posso commentare ogni notizia e ribadire ogni volta quanto stia bene alla Lazio. Avendo fatto così tanti gol qualcosa uscirà, ma sono tranquillo, faccio lavorare i miei agenti. Ora vado in Nazionale e poi mi dedico alle vacanze".



Nazionale dove la punta biancoceleste troverà Roberto Mancini: "Mi stuzzica molto di lavorare con lui, da domani sarò a sua disposizione sperando che il problema che ho avuto sia passato. Abbiamo tre amichevoli importanti, non sarò al top ma daremo il massimo".