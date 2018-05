Lazio, Immobile e Parolo cercano di esserci con l'Inter. Luis Alberto quasi out

Notizie agrodolci per Simone Inzaghi dall'infermeria dopo il report del medico sociale della Lazio Fabio Rodia. Il tecnico biancoceleste per la delicata trasferta di Crotone potrà contare sul ritorno di Stefan Radu: "Oggi sono stati fatti degli accertamenti e abbiamo dato l’ok per il ritorno in gruppo".



Differente la situazione per Parolo e Immobile: "Si sono sottoposti a esami strumentali di controllo, la situazione sta evolvendo bene, stanno rispettando la tabella di marcia. Prossimo inizio settimana ci saranno dei test definitivi e speriamo di farli giocare l’ultima di campionato (contro l'Inter ndr). C’è un piano di lavoro personalizzato che prevede anche la domenica, i tempi sono ristretti e vanno sfruttati tutti i giorni".



Chi quasi sicuramente non ci sarà contro i nerazzurri all'Olimpico è Luis Alberto, infortunatosi la scorsa domenica contro l'Atalanta: "Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado sull'adduttore della coscia sinistra, la prognosi è di 15-20 giorni. Abbiamo subito messo in atto i trattamenti specifici già da lunedì, ma prima di ogni ufficialità bisogna aspettare dei tempi precisi e la stabilizzazione del quadro clinico. Lui vuole provare a giocare l’ultima con l’Inter, ma i dati strumentali non sono favorevoli al momento”.