Lazio, furia Inzaghi su Keita: prima la multa poi la cessione?

In casa Lazio scoppia ancora una volta il caso Keita. L'attaccante senegalese, di ritorno dalla Coppa d'Africa dopo l'eliminazione del Senegal contro il Camerun di sabato scorso, era atteso a San Siro per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter, ma non si è presentato, facendo andare su tutte le furie Inzaghi.

Il tecnico lo aveva inserito nella lista dei convocati e aveva in mente di utilizzarlo negli ultimi minuti del match con l'Inter, ma il giovane ex canterano del Barcellona non ha dato notizie di sé e in mattinata è stato escluso dall'elenco ufficiale dei convocati.

Ora l'attaccante biancoceleste è atteso in giornata a Formello per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di Pescara. Molto probabile per Keita una multa, soprattutto se si considerano i tempi di rientro nei rispettivi club da parte dei suoi compagni in nazionale.

Con il contratto in scadenza nel 2018 e l'accordo per il rinnovo che continua a non arrivare, l'ennesimo gesto indisciplinato di Keita apre diversi scenari di mercato per l'estate: Juventus e Milan lo tengono d'occhio e presto i discorsi fin qui solo abbozzati potrebbero diventare vere e proprie trattative.