Lazio, Felipe Anderson: "Remuntada? Vedremo..."

Terminata la pausa delle nazionali, la Lazio si rituffa nella rincorsa Champions League e alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Roma. Felipe Anderson la vede così: "Sarà una settimana decisiva per noi - le parole in esclusiva a Premium Sport -, ci aspettano tre partite durissime contro Sassuolo, giallorossi e Napoli. Abbiamo l'occasione di salire in classifica ed andare in finale di coppa, dobbiamo fare attenzione e non sbagliare".



In città, ovviamente, si pensa già al derby: "Ormai ne ho giocati tanti ma la pressione si sente sempre. I tifosi ci chiedono di vincerlo ma c'è un'aria positiva e ci caricano". Spalletti ha detto che la Roma è più forte della Lazio e può esserci la remuntada: "Vedremo... intanto all'andata abbiamo dimostrato il nostro valore. Pensiamo solo noi e al nostro calcio, sappiamo sarà una partita difficile ma siamo intelligenti e faremo una grande prestazione". Non dà fastidio che la Lazio venga meno considerata? "Sappiamo come funziona ma non siamo preoccupati. Anzi, stiamo facendo bene proprio perché non pensiamo alle cose esterne".



Quest'anno Felipe Anderson segna meno ma fa più lavoro sporco: "Ora mi marcano sempre in due e allora aiuto la squadra in altri modi: con più contrasti, rubando palla, coprendo, facendo assist. Il Brasile? Se faccio bene con la Lazio, poi potrò pensarci: sarebbe bello giocare il Mondiale".