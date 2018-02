Lazio, Felipe Anderson: "Nessun contatto tra il club e mia sorella"

Nuovo capitolo della querrelle Felipe Anderson. Il brasiliano della Lazio, escluso dalla lista dei convocati di Simone Inzaghi per la sfida contro il Napoli, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un comunicato ufficiale che smentisce l'intervento della sorella Juliana nei colloqui con il club.

Questo il testo:

"Vorremmo chiarire che la sorella e rappresentante di Felipe Anderson, Juliana Gomes, non è stata nella sede della Lazio negli ultimi giorni per trattare questioni relative alla quotidianità dell'atleta. Le uniche conversazioni con i dirigenti del club vengono mantenute dagli altri agenti del giocatore, Kia Joorabchian, Giuliano Bertolucci, e il suo staff. Qualsiasi dichiarazione, informazione o speculazione da parte della stampa non deve essere attribuita a Juliana o a nessuna persona legata allo stesso, mentre la totale mancanza di responsabilità da parte degli autori può essere presa in considerazione da tali affermazioni".