Lazio, Diaconale: "Scandalo a Firenze, c'è del malanimo"

I gol meravigliosi di Luis Alberto e Felipe Anderson non hanno rasserenato gli animi in casa Lazio. Simone Inzaghi è stato espulso sul 2-0 per i viola a Firenze protestando per un rigore poi non assegnato neppure dopo l'intervento del Var e, dopo la partita, ha lasciato trasparire i propri dubbi sull'operato dell'arbitro anche per il rosso mostrato a Murgia in occasione del vantaggio di Veretout.



"La vittoria più che meritata della Lazio a Firenze non deve cancellare lo scandalo a cui abbiamo assistito nella gara dell'Artemio Franchi - ha spiegato Arturo Diaconale, portavoce del club, a Radio Incontro Olympia -. Anche ieri sera ci sono stati numerosi episodi arbitrali alla Lazio sfavorevoli, tra scelte del direttore di gara e del Var, i quali confermano che sembra esserci del malanimo ovvero del pregiudizio da parte dei fischietti italiani nei nostri confronti".



La Lazio non è nuova alle proteste nei confronti della classe arbitrale in questa stagione e i suoi tifosi organizzarono anche un sit-in di protesta lo scorso 18 marzo. "Grazie alla spinta, alla presenza, alla perseveranza dei tifosi laziali che voglio pubblicamente ringraziare - ha detto Diaconale -, la squadra sta reagendo, rispondendo colpo su colpo nonostante tutto. Lotito? Il presidente è molto impegnato in Federazione, tuttavia è meglio preservarlo da eventuali polemiche".