Lazio, de Vrij: "Rinnovo? Non lo so"

Cena di Natale per la Lazio proprio nel giorno in cui esce la voce di un possibile accordo tra de Vrij e l'Inter in vista della prossima stagione: l'olandese, in scadenza di contratto, potrebbe rifiutare il rinnovo per passare ai nerazzurri e al riguardo non si è voluto sbilanciare. "Ora dobbiamo rimanere lì in alto in classifica con le altre, quindi bisogna vincere le prossime partite. Bilancio personale? Cerco sempre di crescere e migliorarmi e farò lo stesso nel 2018. Rinnoverò il contratto? Non lo so" la dichiarazione di de Vrij durante la serata.



Simone Inzaghi, invece, torna sulle polemiche arbitrali ma poi guarda avanti: "Senza VAR saremmo stati più in alto in classifica ma ormai è tutto passato, concentriamoci sul futuro. A Bergamo abbiamo dimostrato che non molliamo mai, all'inizio abbiamo avuto difficoltà ma ci sta un calo quando si gioca in modo così ravvicinato. Ora dobbiamo tornare a vincere".

LA CRAVATTA NATALIZIA DI PAROLO