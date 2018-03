Lazio, De Vrij: la procura antidoping archivia il caso

Tutto risolto per Stephan de Vrij: il difensore della Lazio potrà chiudere serenamente la sua stagione con la maglia biancoceleste. La procura nazionale antidoping Nado Italia, infatti, ha archiviato il caso che lo aveva visto coinvolto nello stesso giorno della squalifica del cagliaritano Joao Pedro e il giocatore - secondo quanto rivela l'Ansa - è già stato informato.



L'olandese era stato ascoltato la scorsa settimana, esattamente il 12 marzo, dalla stessa procura per degli accertamenti. Tre giorni prima, il 9 marzo, non si era presentato all'audizione relativa al test effettuato il 19 febbraio dopo Lazio-Verona. "È semplicemente una questione di ordine burocratico che non riguarda assolutamente alterazioni dei test delle urine di De Vrji. Non corre rischi di nessun genere. In occasione di Lazio-Verona ha fatto due test, probabilmente non ha firmato i documenti alla fine dei due esami", aveva spiegato il portavoce del club Arturo Diaconale.