Lazio, De Vrij ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro

Tegola iin casa Lazio. E' infatti confermata la frattura del quinto metatarso del piede destro per Stefan de Vrij, subita a seguito di uno scontro nell'allenamento di giovedì. Il club biancoceleste lo ha comunicato sul proprio sito ufficiale evidenziando che l'olandese "è stato sottoposto ad esami strumentali e al necessario trattamento ortopedico". Il giocatore effettuerà la prossima settimana altri accertamenti clinico-strumentali di controllo". Per lui si parla di uno stop di almeno 40 giorni.



Nella trasferta di Torino di domenica sarà difficile vedere in campo anche Milinkovic-Savic. Il serbo ha svolto anche oggi allenamento differenziato "a causa di affaticamento dei flessori della coscia destra. Gli esami strumentali - fa sapere ancora la società capitolina - hanno escluso al momento la presenza di lesioni strutturali. Nelle prossime ore sono programmati ulteriori controlli clinici e strumentali".