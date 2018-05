Lazio, de Vrij ha deciso: "Voglio giocare"

L'intera stagione di Lazio e Inter passa per la partita di domenica all'Olimpico, un vero e proprio spareggio Champions con protagonista assoluto Stefan de Vrij, perno della difesa di Inzaghi ma promesso sposo dei nerazzurri. In questi giorni si è parlato moltissimo dell'eventuale utilizzo del difensore olandese, i tifosi biancocelesti si sono divisi, ma adesso la decisione definitiva sembra presa: all'Olimpico de Vrij ci sarà.

Lo riporta, dal centro di allenamento di Formello, il nostro Pietro Pinelli, che intervenuto durante Edicola Premium ha detto: "L'allenamento è fissato per le 11 e sarà un allenamento importante perché potrebbe dare le indicazioni definitive in vista della sfida con l'Inter. Possiamo dare per certo il recupero di Ciro Immobile, che ha giocato il secondo tempo della partitella con la Primavera segnando anche un gol, è uscito per un pestone al tallone, ma il è completamente recuperato e scenderà in campo dall'inizio. Niente da fare invece per Parolo e Luis Alberto, entrambi non recupereranno, nella migliore delle ipotesi, ma solo per un fatto numerico, potrebbero essere portati in panchina. Recuperato anche Lukaku che era in dubbio, ma c'è il grande nodo che riguarda de Vrij".

"Ebbene - continua Pinelli - questo nodo è stato sciolto ieri sera dal giocatore, che vuole esserci, vuole giocare, è la sua decisione deficitiva anche se poi ovviamente spetterà ad Inzaghi decidere. Ieri il difensore olandese, che nei giorni scorsi aveva espresso molte perplessità, ha avuto un coloquio con i senatori del gruppo (Immobile, Parolo, Leiva, Radu, Lulic) e poi privatamente con Tare. Questi colloqui hanno fatto cadere gli ultimi dubbi del giocatore, che nel pomeriggio, nella chat privata dello spogliatotio, ha mandato un messaggio che ha sorpreso i suoi compagni: 'Sapete quello che ho passato in questi giorni - ha scritto - tutti i miei dubbi, se n'è parlato molto, ma io voglio starvi vicino, voglio giocare perché è una partita troppo importante per noi e per coronare al meglio il finale di stagione'".

Ora la palla passa a Inzaghi.