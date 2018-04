Lazio, De Vrij convocato dalla Procura Antidoping

Ancora novità sul fronte dell'antidoping in serie A, dopo la notizia della positività di Joao Pedro: il difensore della Lazio Stefan De Vrij è stato infatti convocato nelle prossime ore dalla procura antidoping di Nado Italia. In ambienti biancocelesti si fa notare che il giocatore, che non rinnoverà con i capitolini, "deve solo dare spiegazioni burocratico-regolamentari".



Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, ha spiegato così la situazione a RMC Sport: "Una questione di ordine burocratico, non riguarda eventuali alterazioni nelle analisi delle urine di de Vrij. In occasione di Lazio-Verona ha fatto l'esame due volte con due kit diversi, probabilmente non ha firmato i documenti alla fine dei due kit. Capisco che ci si metta subito in allarme ma è ingiustificato".

De Vrij non si presenta, udienza rinviata

Stefan de Vrij non si è presentato alla Procura antidoping di Nado Italia dove era stato convocato oggi per fornire chiarimenti. Al suo posto si sono presentati due medici della Lazio, ma la Procura, guidata da Pierfilippo Laviani, ha riferito loro che il chiarimento deve essere dello stesso giocatore. L'avvocato del giocatore, attualmente in Olanda, ha chiesto un rinvio che è stato accolto dalla Procura.