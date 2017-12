Lazio-Crotone, Calvarese rifiuta il gagliardetto biancoceleste

In una giornata tranquilla sotto il profilo della moviola, c'è comunque un piccolo caso che coinvolge la terna arbitrale di Lazio-Crotone. Come riportato dal canale ufficiale dei biancocelesti, Lazio Style Channel, Calvarese e i suoi collaboratori avrebbero rifiutato il consueto omaggio (con gagliardetti e magliette del match) che la società ospitante recapita agli arbitri a fine partita riconsegnandola al mittente.



Il dubbio è che le polemiche laziali delle ultime settimane, partite dopo il match contro il Torino (quello dell'espulsione di Immobile col VAR), possano aver influenzato Calvarese che, per "solidarietà" di categoria, abbia preferito evitare l'omaggio. Prima del match, invece, nessun problema con il capitano Parolo durante le consuete operazioni di scelta della parte di campo in cui iniziare a giocare: sorissi e strette di mano.