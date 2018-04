Lazio, cori antisemiti dei tifosi: "Anna Frank è della Roma"

Cori "Anna Frank è della Roma" e saluti romani a ponte Milvio da parte di tifosi della Lazio diretti allo stadio Olimpico per assistere al derby di stasera. In un video pubblicato dal Messaggero si vede un supporter che in primo piano intona il coro a squarciagola e in sottofondo altre voci lo seguono mentre alle sue spalle alcuni tifosi fanno il saluto romano.



E non è la prima volta che i supporter della Lazio tirano in ballo Anna Frank. A ottobre scorso ultrà biancocelesti durante la gara di campionato contro il Cagliari affissero in Curva Sud figurine antisemite che raffiguravano la scrittrice ebrea tedesca con la maglietta della Roma. Un gesto che fu duramente stigmatizzato e che portò al deferimento del club biancoceleste.