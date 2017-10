Lazio, contro Cagliari e Udinese aperta la Curva Sud

La Lazio e Simone Inzaghi erano pronti ad affrontare Cagliari e Udinese all'Olimpico senza Curva Nord: quel settore dello stadio è stato infatti squalificato per due turni dopo i cori razzisti contro Duncan e Adjapong nel match contro il Sassuolo. Il ricorso contro la squalifica è stato respinto e così la società biancoceleste ha deciso di "aggirare" lo stop del Giudice Sportivo aprendo la Curva Sud Maestrelli, gli abbonati potranno quindi assistere alle partite contro sardi e friulani comprando un biglietto al simbolico costo di 1 euro.



Questa la motivazione della scelta spiegata dalla Lazio: "Per tutelare l’interesse collettivo e del vero tifoso laziale, la Lazio ha deciso di mettere in atto una promozione “we fight racism” che consentirà agli abbonati di Curva Nord di assistere alle gare contro Cagliari e Udinese sostenendo la campagna contro il razzismo. Chi accederà allo stadio olimpico sarà lì per sostenere la squadra e testimoniare il rifiuto verso ogni forma di razzismo, sia esso di razza, religione, sesso o politica".



Il club crea di fatto un precedente ma è sicuro che sia una pratica lecita, si attendono eventuali divieti della Federcalcio.