Lazio, colloquio con Inzaghi: De Vrij in campo contro l'Inter

Adesso non sembrano davvero esserci più dubbi: Stefan De Vrij scenderà in campo contro l'Inter nello spareggio Champions League in programma domani sera all'Olimpico. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il difensore olandese della Lazio, che ha già firmato con i nerazzurri, ha parlato con Simone Inzaghi prima dell'allenamento di ieri ribadendo la volontà di giocare: aveva fatto lo stesso nello spogliatoio con i senatori biancocelesti e nella chat di whatsapp dei capitolini.



Il centrale 26enne ha promesso il massimo impegno ad allenatore e compagni di squadra, quello stesso impegno (e professionalità) che non è mai mancato negli ultimi mesi dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto. De Vrij veste dal 2014 la maglia della Lazio e non vuole lasciare 'solo' il gruppo in un momento così delicato della stagione anche se in gioco c'è pure il suo futuro...