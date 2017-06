Lazio-Chievo, tifoso sputa a Biglia: rissa sfiorata

Rissa sfiorata tra il capitano della Lazio, Lucas Biglia, e un tifoso che al termine della partita con il Chievo all'Olimpico ha avvicinato l'argentino in prossimità della recinzione della tribuna Monte Mario, insultandolo e sputandogli contro. Biglia, furioso, è stato trattenuto a forza mentre dagli spalti il compagno Tounkara è stato fermato dalle forze dell'ordine in borghese dopo aver rifilato un pugno al tifoso per proteggere la moglie del calciatore argentino che si trovava in quel settore di stadio.



A fine partita, ai microfoni di Premium Sport, Simone Inzaghi ha commentato così l'episodio: "Io non ho visto, mi hanno riferito che ha avuto un diverbio con un tifoso. Sono cose che non dovrebbero capitare ma che a volte capitano".

Su Instagram Tounkara chiede perdono: "Scusatemi, non voglio che sia frainteso il mio gesto. Io sono il primo tifoso, il primo laziale - le sue parole sul profilo social -. Il primo a sostenere la mia squadra, solo che vedendo simili gesti (come sputare al nostro capitano) non riuscivo quasi a credere che un sostenitore potesse arrivare a tanto. Chiedo scusa in primis al tifoso e a tutta la mia Lazio. Sempre forza Lazio".