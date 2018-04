Lazio, caso Anna Frank: niente stadio a porte chiuse

Con una rapida decisione, la Corte federale d'appello della Figc, a sezioni unite, ha respinto la richiesta della Procura della Figc di infliggere alla Lazio una sanzione di giocare due turni a porte chiuse per la vicenda degli adesivi antisemiti raffiguranti Anna Frank con la maglia della Roma. Lo riporta l'Ansa.



Gli adesivi erano stati affissi da alcuni tifosi biancocelesti in curva Sud in occasione della partita Lazio-Cagliari del 22 ottobre scorso.



Il procuratore federale, Giuseppe Pecoraro, aveva ritenuto 'incongrua' la sanzione inflitta alla Lazio il 25 gennaio scorso dal Tribunale federale nazionale, un'ammenda di 50 mila euro, ribadendo la richiesta di far giocare alla squadra biancoceleste due gare a porte chiuse.