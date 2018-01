Lazio, caso Anna Frank: la Procura chiede 2 turni a porte chiuse

La Procura della Federcalcio ha chiesto due turni a porte chiuse e 50mila euro di ammenda per la Lazio nel processo sportivo relativo al “caso Anna Frank”. Il fatto risale allo scorso ottobre, quando alcuni tifosi biancocelesti, prima della partita contro il Cagliari, attaccarono in curva Sud degli adesivi antisemiti. “Viste tutte le attenuanti, abbiamo chiesto il non luogo a procedere”, ha dichiarato Gian Michele Gentile, avvocato della Lazio, all’uscita dagli uffici del Tribunale federale nazionale. La sentenza è prevista per l’inizio della prossima settimana, più precisamente tra lunedì e martedì.