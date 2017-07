Lazio, Biglia perde l'aereo, poi va in ritiro: per ora niente Milan

Il remake di "Mamma, ho perso l'aereo" è durato poco più di tre ore. Lucas Biglia, alla fine, lascia Roma con destinazione Auronzo di Cadore (passando per Venezia): il braccio di ferro con Claudio Lotito, almeno per ora, lo vince il presidente. Il giocatore raggiunge infatti il ritiro della Lazio e si mette a disposizione di Simone Inzaghi.



Dopo le visite mediche per l'idoneità sportiva effettuate in mattinata, il giocatore avrebbe dovuto prendere l'aereo delle 14.30 per Venezia prenotato dal club, ma su quel volo non è mai salito. Lo farà alle 17.55.



Niente Milan al momento, dunque: il regista argentino aveva ottenuto un paio di giorni di permesso in più, magari nella speranza che i due club chiudessero la trattativa, ma i rossoneri non hanno ancora soddisfatto la richiesta della Lazio di 20 milioni di euro. In attesa che Lotito ceda o che Fassone rilanci, Biglia (in scadenza di contratto nel 2018) resta un giocatore biancoceleste.