Lazio, Biglia: "C’è grande entusiasmo per il derby"

La Lazio si prepara al derby della Capitale e il capitano Lucas Biglia, intervistato in esclusiva da Premium Sport, carica i suoi compagni in vista della sfida di domenica: "La Lazio al derby ci arriva bene, sia a livello di risultati sia a livello di preparazione in allenamento. Stiamo facendo bene, ma conterà quello che faremo domenica in campo. La Roma ha un punto in più, vedremo come sarà il distacco dopo domenica: noi abbiamo voglia, tanti di noi non hanno mai vinto un derby quindi l’entusiasmo è alto".



Il centrocampista argentino si sofferma poi sul lavore dell'allenatore: "Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro. Ci sarà la Curva Nord esaurita? Abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi, sono troppo importanti per noi. Alla Champions crediamo, ma mancano ancora sei mesi di grande lavoro: conta non sbagliare, abbiamo ancora ampi margini di miglioramento".