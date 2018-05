Lazio, Basta: "Con l'Inter poteva non essere decisiva..."

La Lazio è attesa da 180' di fuoco, a Crotone e poi contro l'Inter nello scontro diretto, decisivi per stabilire se la squadra di Inzaghi arriverà quarta o meno. Ad aggiungere un po' di pepe alla corsa Champions è Dusan Basta al termine di una visita in una scuola di Roma: "Mi ricordo che quando uscì il calendario pensammo che con i nerazzurri sarebbe stata decisiva. Visto il campionato poteva non essere così, ma spesso tutto si decide negli ultimi secondi. Dobbiamo dimenticare gli errori arbitrali. Raggiungendo la Champions saremo ancora più felici proprio per le problematiche extra-campo".



Milinkovic-Savic suona invece la carica senza fare riferimento alle polemiche di questa stagione: "Sono pronto, queste partite per noi sono la vita, tutti vogliamo andare in Champions. Vogliamo vincere a Crotone, poi aspettiamo tutti allo stadio, ci aiuterebbe la presenza dei tifosi, poi potremmo festeggiare tutti insieme".