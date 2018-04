Lazio a 102 gol: nel 1999-00 furono 109

Con il 6-2 al Benevento, la Lazio raggiunge quota undici per quanto riguarda le partite stagionali con quattro o più gol segnati: la squadra di Simone Inzaghi ha accumulato ben 102 reti da inizio stagione calcolando tutte le competizioni, ne mancano solo sette per raggiungere le 109 del 1999-2000 quando i biancocelesti vinsero scudetto, coppa Italia e Supercoppa Uefa. E proprio l'attuale tecnico laziale fu il capocannoniere di quella squadra con 19 reti.



Oggi invece è Ciro Immobile il bomber implacabile della Lazio, con la doppietta di oggi è salito a 26 gol in serie A (36 contando tutte le competizione) ed è in piena corsa per la Scarpa d'Oro. La vetta di questa particolare classifica, che tiene conto solo delle reti segnati nei vari campionati moltiplicate per un coefficiente di difficoltà variabile, per ora è appannaggio dell'ex Roma Salah che con il Liverpool è arrivato a 29 gol in Premier League.