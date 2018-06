Lautaro Martinez: "Inter, hai fatto una follia per me"

La speranza, per i tifosi dell'Inter, è che Lautaro Martinez abbia profondamente torto: "Quello che ha pagato l'Inter per me è una follia". I nerazzurri, come da prassi qui in Italia, non hanno mai rivelato le cifre, al contrario il Racing Avellaneda l'ha fatto e a quanto pare il centravanti è costato a Suning circa 25 milioni. Neppure troppi considerando il mercato attuale. "A noi già la clausola di 9 milioni sembrava altissima", ha ammesso il giocatore.



Il punto è che l'Inter ha dovuto necessariamente mettere di più sul piatto per portare Lautaro Martinez a casa: "Con l'Atletico Madrid era tutto fatto, poi ci sono stati dettagli che hanno fatto saltare la trattativa. Due anni fa si sono fatti avanti diversi club, ma ho deciso di continuare a giocare per il Racing. Volevo continuare ad imparare. Le decisioni sono sempre state mie".



"Sono molto felice di tutto quello che mi sta succedendo. La scelta migliore per me era l'Inter e siamo molto contenti della decisione presa. Ora mi piacerebbe giocare con Icardi. Il mio numero all'Inter? Mi hanno detto che avrei avuto la 10. Problemi fisici? Sono rimasto sorpreso da quanto è stato detto, a volte. Se fossi stato infortunato non avrei giocato tutte le partite col Racing. Non mi sentivo inferiore agli altri. Insomma, ogni tanto si può avere una brutta giornata".