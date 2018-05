Lautaro Martinez: "All'Inter subito, decisiva la Champions"

Nessun prestito di sei mesi al Racing Avellaneda. Lautaro Martinez sarà aggregato all'Inter di Spalletti fin dall'inizio della prossima stagione. La conferma arriva dallo stesso attaccante argentino in un'intervista a Sportia: "L'Inter si è qualificata per la Champions League e mi vuole subito. La decisione è quella di chiudere il ciclo al Racing e iniziare quello in nerazzurro. La discussione è stata tra le due dirigenze, l'accesso alla Champions ha risolto tutto".



Il 20enne lo scorso venerdì ha svolto le visite mediche e firmato con il club di Corso Vittorio Emanuele: "Tutto molto bello. L'arrivo, l'incontro con la gente che ha iniziato a chiamarmi per nome, il che è qualcosa di davvero carino. Devo approfittare di questo affetto per guadagnare fiducia e iniziare nel miglior modo possibile".