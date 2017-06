Lapadula si prende il Milan

Solo due anni fa Gianluca Lapadula difendeva i colori del Teramo in Lega Pro, mentre oggi lo scenario che lo vede protagonista è decisamente diverso. Contro il Palermo, è arrivata la prima gioia in Serie A. Un gol fondamentale per la corsa Champions del Milan, fortemente voluto e rincorso dall'ex attaccante del Pescara. Gli sono bastati 2'26'', dal suo ingresso in campo, per decidere il match con uno strepitoso gol di tacco, che certifica le sue qualità indiscusse da bomber, già ampiamente messe in mostra a Teramo e soprattutto nella stagione in Serie B. Il pubblico dell'Adriatico non dimenticherà mai le 27 reti, che hanno permesso alla squadra di Massimo Oddo di centrare la promozione in Serie A e che hanno convinto Adriano Galliani a staccare un assegno da 9 milioni per lui.



Un investimento davvero importante, per un ragazzo di 26 anni che non aveva ancora disputato nemmeno un minuto nella massima serie. I primi mesi in rossonero non sono facili: Lapadula è costretto a saltare quasi tutta la preparazione con la squadra a causa di un'infiammazione al tendine e di una fascite plantare. Si comincia addirittura a mormorare di un suo possibile addio anticipato verso Marassi, sponda Genoa. Lui pensa solo a lavorare e, il 27 agosto 2016, Vincenzo Montella lo fa esordire in Serie A nella sconfitta contro il Napoli. L'attitudine e la cattiveria del'attaccante colpiscono l'allenatore, che lo lancia dal 1' contro Sampdoria e Chievo. Per la prima rete bisogna aspettare la trasferta di Palermo, ma, ora che è arrivata, il prossimo obiettivo è già fissato. Al rientro dalla sosta c'è il derby contro l'Inter e l'ex Pescara e Bacca saranno in ballottaggio fino all'ultimo per una maglia da titolare. E, qualunque sarà la decisione di Montella, Lapagol saprà comunque farsi trovare pronto: "In una società così sono importanti anche 3 minuti". Parola di bomber.

Matteo Palmigiano