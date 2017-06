Lapadula: "Appena ho saputo dell'interessamento Milan, è stato subito amore"

Il primo gol in Serie A gli è valso la prima convocazione in Nazionale e, per questa ragione, Gianluca Lapadula ha risposto a 10 domande, sottopostegli dal canale ufficiale della FIGC, Vivo Azzurro, sulle "sue prime volte":



La prima volta che ha preso a calci un pallone: "A quattro o cinque anni, nella mia zona di Torino, al campo Pertusa Biglieri. Avevo iniziato in porta".



La prima volta che lo hanno chiamato Sir William: "A 13, è stato mio fratello. Dopo aver visto Braveheart – Cuore Impavido e dopo avermi visto giocare con una cattiveria fuori dal normale: da quel momento me lo ha etichettato".



La prima volta che si è fatto crescere i baffi: "Adesso ci provo spesso. Era intorno ai 18-19 anni".



La prima volta che ha fatto un ritiro all’estero: "Con il Parma, era a Malta".



La prima volta che ha giocato un match all’estero: "In Slovenia, a Nova Gorica, contro il Domzale".



La prima volta che ha fatto gol in rovesciata: "Sempre in Slovenia, con il Maribor".



La prima volta che ha capito che avrebbe potuto sfondare nel calcio: "Non l’ho mai capito, sono sempre andato avanti senza guardarmi indietro. Da tutti gli errori ho sempre appreso insegnamenti".



La prima volta che ha saputo dell’interessamento del Milan: "Ero a pranzo con il mio agente. Appena ho sentito Milan, è stato subito amore".



La prima volta che ha segnato in Serie A: "Direi qualche giorno fa. È stata un’emozione forte e unica, spero di viverne tante altre".



La prima volta che ha esultato per un gol della Nazionale: "Ricordo il campionato mondiale del 2006, quando abbiamo vinto la Coppa. Ricordo benissimo il gol di Grosso, mi ha emozionato. Ho fatto tanto casino".