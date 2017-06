Lady Reina infiamma Juve-Napoli: "Non si accettano juventini"

Ci siamo capito???#calciounico #napolinelcuore #tiffosiunici#fruttivendolo # Una foto pubblicata da El tiempo de Dios es perfecto✨ (@yolanda.ruiz.25) in data: 27 Ott 2016 alle ore 09:05 PDT

A Napoli cresce la febbre in vista della supersfida di sabato sera allo Stadium contro la Juventus e le mogli dei giocatori azzurri non possono certo restare indifferenti. Yolanda Ruiz, consorte del portiere spagnolo degli azzurri Pepe Reina, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram che ritrae un fruttivendolo partenopeo decisamente anti bianconero: “Non si accettando clienti juventini, Napoli sempre nel cuore” si legge in un cartello che campeggia sul negozio e la moglie del portiere napoletano commenta: "Ci siamo capiti???"