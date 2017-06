Lady Bonucci, polemica social: "Ci sono tifosi maleducati..."

Nuova polemica social che coinvolge la moglie di un calciatore. Stavolta è il turno di Martina Maccari, ossia Lady Bonucci, che si è scatenata contro alcuni tifosi su Instagram: "Non so se nella mia faccia vedete sembianze di mio marito o di addetto merchandising Juve - aveva scritto ieri -, comunque mi avete stufato! Non faccio la pr, io sono io, lui è lui: fatevi i selfie o compratevi un bastone". Alle critiche dei fan ("Ti sei montata la testa", tra le più gentili), lei ha replicato così in nottata: "Forse le mie parole sono state travisate. Voi siete l'essenza del lavoro di mio marito, ma sono stanca della gente maleducata, di chi suona a casa durante la notte o della gente che fa cedere mio figlio per rincorrere Leonardo".

