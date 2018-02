La Turchia pazza di Under: "È l'imperatore di Roma"

"Cengiz imperatore di Roma". Il giornale Fanatik, tra i principali quotidiani sportivi turchi, celebra così in prima pagina il primo gol in serie A di Under, decisivo nella vittoria dei giallorossi al Bentegodi contro il Verona. "Sei grande Cengiz Under", scrive invece il popolare Haberturk, mentre il filo-governativo Sabah definisce la rete "meravigliosa".



Al 20enne talento acquistato dai giallorossi la scorsa estate dall'Istanbul Basakeshir, Fanatik dedica un articolo in cui analizza il suo stato di forma e il livello di ambientamento in Italia. "Ho sognato a lungo il mio primo gol. I primi 3 mesi per me sono stati difficili. Ma ora mi sento meglio - spiega il romanista -. Ho cominciato a capire l'italiano e posso comprendere meglio le indicazioni tattiche dell'allenatore", sottolinea l'esterno, che ringrazia anche Eusebio Di Francesco per aver aiutato la sua crescita.



Con il gol di ieri, sottolineano poi enfaticamente i media turchi, Under è anche "passato alla storia" per aver realizzato la rete più rapida della Roma negli ultimi 6 anni.