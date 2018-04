La telefonata Bonucci-Ranocchia e la scelta di non giocare il derby

Il mondo del calcio, e più in generale di tutto lo sport, è ancora sotto choc per la scomparsa di Davide Astori. La 27.a giornata di Serie A è stata rinviata e il Corriere della Sera svela un retroscena in merito al derby Milan-Inter che si sarebbe dovuto giocare ieri sera a San Siro.



Secondo quanto riferisce il quotidiano milanese nella mattinata di ieri, dopo che si è diffusa la notizia della morte del difensore della Fiorentina, il capitano rossonero Leonardo Bonucci ha telefonato ad Andrea Ranocchia e i due difensori (compagni di Nazionale ed ex compagni al Bari) si sono trovati d'accordo: la stracittadina non si 'poteva giocare'.



Troppo forte il dolore per scendere in campo. In seguito è arrivata la decisione del commissario Malagò ma i calciatori delle due squadre la loro scelta l'avevano già fatta. Ora resta da capire quando verrà recuperata la sfida (e le altre sei gare): il calendario è fittissimo e si fa strada l'ipotesi del 9 maggio con conseguente rinvio della finale di Coppa Italia.