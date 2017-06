La stoccata di Moratti: "Lo scudetto del 1998? Lo vinse l'Inter"

"Non parlo di quello che fu il campionato del 1997/98 perchè fu un campionato vinto dall'Inter. Andò via per altre ragioni". Alla presentazione della biografia di Gigi Simoni, l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti lancia una stoccata parlando del famoso contatto tra Iuliano-Ronaldo nell'area di rigore della Juventus durante la partita scudetto del 26 aprile 1998. L'episodio creò un mare di polemiche e pure un'interrogazione parlamentare.



Moratti si è soffermato non solo sul passato, e nello specifico del suo rapporto con Simoni ammettendo di avere sbagliato a esonerarlo, ma anche sulle prospettive della società: "No, non torno all'Inter. Posso dare una risposta secca. Ho già fatto chiarezza di recente. Ora ci sono azionisti che hanno sinceramente sia la volontà che il futuro a disposizione per fare bene".