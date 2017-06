La Serie A torna in campo su Premium: ecco come seguirla

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 settembre 2016, con la quarta giornata di campionato, il meglio della Serie A sarà, come sempre, trasmesso in diretta e in alta definizione su Premium. In HD si potranno vedere anticipi, posticipi, le migliori partite della domenica pomeriggio e Diretta Premium (che include tutti i match, compresi quelli giocati tra squadre “non Premium”).

Il tutto anche in live streaming su pc, smartphone e tablet grazie a Premium Play. E sempre in esclusiva assoluta le immagini degli spogliatoi e dei tunnel, le interviste flash a fine primo tempo, il doppio bordocampista e l’archivio di 15 squadre, con le immagini delle partite, degli allenamenti e delle conferenze stampa.

Ma la domenica di Premium Sport non è solo partite: si comincia alle ore 8.00 con la rassegna stampa, l’Edicola Premium, e si continua fino all'1 di notte, sempre in diretta: 17 ore non stop nelle quali tutti gli appassionati potranno interagire con gli ospiti in studio e con quelli collegati utilizzando i profili ufficiali di Premium Sport presenti su tutti i principali social network e con l’hashtag #serieapremium.

Programmazione di sabato 17 settembre:

Lazio-Pescara in diretta su Premium Sport HD alle ore 18.00 Telecronaca: Giampaolo Gherarducci. Commento tecnico: Giancarlo Camolese Telecronaca tifoso: Guido De Angelis Bordo campo: Claudia Benvenuti, Pietro Pinelli

Napoli-Bologna in diretta su Premium Sport HD alle ore 20.45 Telecronaca: Roberto Ciarapica. Commento tecnico: Nando Orsi Telecronaca tifoso: Raffaele Auriemma Bordo campo: Daniele Miceli, Valter De Maggio

Programmazione di domenica 18 settembre:

Diretta Premium su Premium Sport HD a partire dalle ore 15.00

Sassuolo-Genoa in diretta su Premium Sport 2 HD alle ore 15.00 Telecronaca: Federico Mastria. Bordo campo: Marco Francioso, Stefano Messina

Inter-Juventus in diretta su Premium Sport HD alle ore 18.00 Telecronaca: Sandro Piccinini. Commento tecnico: Antonio Di Gennaro Telecronaca tifoso: Christian Recalcati, Antonio Paolino Bordo campo: Claudio Raimondi, Alessio Conti, Dario Donato, Gianni Balzarini

Roma-Fiorentina in diretta su Premium Sport HD alle ore 20.45 Telecronaca: Pierluigi Pardo. Commento tecnico: Aldo Serena Telecronaca tifoso: Carlo Zampa Bordo campo: Marco Cherubini, Cristiano Puccetti