La Sampierdarenese a Cassano: "Allenati insieme a noi"

Antonio Cassano è in cerca di una nuova squadra con cui potersi allenare. La Sampdoria ha infatti deciso di non permettere più al fantasista barese di lavorare con la Primavera a Bogliasco: un intoppo non da poco per FantAntonio che non vorrebbe appendere le scarpette al chiodo.



Tuttavia la soluzione potrebbe essere all'orizzonte: secondo quanto riferisce il Secolo XIX, la Sampierdarenese si sarebbe fatto avanti. La società di Prima Categoria, nella persona del presidente e grande tifoso doriano Roberto Morgavi, avrebbe infatti messo a disposizione di Cassano il centro sportivo Belvedere. L'ex giocatore blucerchiato continuerebbe così ad allenarsi in attesa di trovare una nuova sistemazione nella sessione estiva del calciomercato.