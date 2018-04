La Sampdoria ironizza con Buffon: "Zapata senza cuore"

La vittoria della Sampdoria contro il Bologna è arrivata all'ultimo respiro, merito della zampata di Duvan Zapata che al 93' ha spezzato i sogni del Bologna di tornare da Genova con un punto. Un epilogo amaro per i rossoblù che, fatte le debite differenze, potrebbe assomigliare a quello provato dalla Juventus in Champions League contro il Real Madrid quando Gianluigi Buffon si sfogò ai nostri microfoni. L'account Twitter inglese dei blucerchiati ha ironizzato con quelle parole, pubblicando questo tweet: "(Zapata, ndr) Ha segnato il gol-vittoria al 93'? Non ha cuore. Ora dove metto le mie patatine e la Sprite...?".

Scoring the winner in the 93rd minute? That man has no heart.



Now, where did I put my crisps and Sprite…? pic.twitter.com/FpSURa7r9Z