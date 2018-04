La Roma cita Salah e prende in giro Kane

Potrebbe essere il video virale dell'anno e magari lo sarà. Ma, per spiegare perché la Roma ha voluto bonariamente prendere in giro Harry Kane come gesto d'affetto verso Mohamed Salah, bisogna fare un piccolo passo indietro. Mercoledì la Premier League ha deciso di assegnare il secondo gol del Tottenham nella partita contro lo Stoke City al centravanti, mentre in un primo momento era sembrato che sulla punizione di Eriksen nessuno avesse toccato il pallone. Da lì lo stupore di Salah, che è comunque nettamente avanti nella classifica cannonieri (29-25), che su Twitter, senza citare la discussa scelta della lega, scrisse: "Wow, davvero?" accompagnando il messaggio con una serie di emoticons (le faccine che ridono fino alle lacrime).

Wooooooow really ? pic.twitter.com/G69eLfEGYl — AS Roma English (@ASRomaEN) 13 aprile 2018

We’ll be opponents for 180 minutes, but whatever happens we’ll remain friends for life. Looking forward to seeing you again, @22mosalah! #ASRoma #UCL #RomaLiverpool pic.twitter.com/eo0Rm4VWW9 — AS Roma English (@ASRomaEN) 13 aprile 2018

Ebbene, oggi la Roma, poche ore dopo il sorteggio che l'ha messa di fronte al Liverpool nelle semifinali di Champions e dopo lo scambio di messaggi con lo stesso Salah, ha citato il suo ex giocatore postando un video ironico accompagnato da quella stessa scritta: "Wow, really?". Il video è quello del, con successivo selfie: al posto del volto del leggendario capitano giallorosso, però,. Come voler dire a Salah: "Vedrai che ora gli daranno anche questo gol...".Ecco il doppio scambio di messaggi tra la Roma e Salah. Nel secondo i giallorossi scrivono: "Saremo avversari per 180 minuti, ma qualunque cosa accadrà resteremo amici a vita. Ci vediamo presto, Salah". E l'egiziano ha risposto "100%"