La rivincita di Inzaghi: così ha conquistato i tifosi della Lazio

Va per la maggiore età. 18 anni da compiere a Giugno. Simone Inzaghi e la Lazio: un amore puro fatto di uno scudetto e cinque trofei vinti da calciatore. Un matrimonio che non sembra conoscere crisi. Eppure le premesse non sembravano presagire nulla di buono. Un’estate tormentata in attesa della chiamata giusta. La valigia già pronta per Salerno prima che calasse il sipario sulla telenovela Bielsa. In molti l’hanno ritenuta una soluzione di ripiego tanto che la Curva Nord, cuore pulsante del tifo laziale, gli si era rivoltata contro con un comunicato durissimo. Lo avevano etichettato come un servo di Lotito. Marchio infamante nel momento in cui il rapporto tra la tifoseria ed il presidente biancoceleste aveva raggiunto il suo punto più basso. Quell’accanimento da molti fu ritenuto ingeneroso soprattutto nei confronti di chi, come Inzaghi, incarna la lazialità.



Lotito non ci ha pensato molto a puntare sul suo pupillo ed affidargli la Lazio che a soli tre giorni dall’inizio del ritiro estivo si ritrovava senza allenatore. Lui ha lavorato a testa bassa cercando di riconquistare la fiducia di tutto l’ambiente a suon di risultati. Cinquanta punti in classifica. Il meglio di un allenatore nell’era lotitiana. Poi il capolavoro nel derby di coppa Italia. Roma demolita con la sagacia tattica di chi non lascia nulla al caso curando anche il minimo dettaglio. Ha costruito una Lazio camaleontica nel modulo. Ha gestito al meglio l’irruenza giovanile di Keita. Ha tenuto a bada i senatori dello spogliatoio. Ha rivitalizzato Felipe Anderson ma soprattutto ha riconquistato quei tifosi che in estate non avevano capito che accettare la Lazio era solo un atto d’amore per giocarsi con dignità l’occasione della sua vita.

Pietro Pinelli