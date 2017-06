La Raggi risponde a Totti: "#Famostostadio nel rispetto delle regole"

La realizzazione del nuovo stadio della Roma continua a tenere banco dopo il parere non favorevole dato dal Comune per criticità riguardo la sicurezza stradale e idraulica, carenza su parcheggi, viabilità e trasporto pubblico e carenza documentale. Su Twitter Francesco Totti (al pari di Dzeko) ha fatto sentire forte la sua voce: "Vogliamo il nostro Colosseo moderno, una struttura all'avanguardia per i nostri tifosi e per tutti gli sportivi!". Il messaggio è stato accompagnato dall'hashtag 'Famostostadio'. Non si è fatta attendere la replica di Virginia Raggi. Il Sindaco della Capitale, sempre su Twitter, ha così risposto al capitano giallorosso: "Caro Francesco Totti, ci stiamo lavorando. #Famostostadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne".

Caro Francesco @Totti ci stiamo lavorando. #Famostostadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 6 febbraio 2017