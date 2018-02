La rabbia di Wanda Nara: "Tante cattiverie su di me e Icardi"

Wanda Nara sbotta. ''Ultimamente stanno uscendo tante bugie su di me e sulla mia famiglia. Generalmente non rispondo mai ma in questo caso lo devo fare perché quello che si dice è di una gravità pesante'': scrive la moglie e agente del bomber dell'Inter Mauro Icardi, in una lettera pubblicata su Instagram per smentire le voci che circolano ormai da giorni riguardo una presunta crisi famigliare in corso (con protagonisti altri compagni di squadra del centravanti argentino) dopo la famosa 'querelle' di fine gennaio che aveva già alimentato numerose ricostruzioni.



''Tutte bugie - continua Wanda Nara - e cattiverie infondate! Prima di tutto sono una mamma e mi occupo dei miei cinque bambini e sono sempre insieme a loro, poi sono una moglie, la moglie di Mauro. Dopo tutte le cattiverie che sono state dette, mi sono dovuta tutelare quindi ho dato in mano tutto al mio avvocato. Sappiate che, di tutte le accuse che verranno fatte a me e alla mia famiglia, ne pagherete le conseguenze. Sappiate che vivo una vita normale, lavoro, come ho scritto prima, mi occupo dei miei bambini, quindi voi occupatevi della vostra vita invece di scrivere cattiverie gratuite sulla mia''.

A chi corrisponde .. grazie e buon weekend pic.twitter.com/J5H5TOYlaA — Wanda_Icardi (@wandaicardi) February 24, 2018