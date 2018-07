La rabbia di Mendes: "Bugie su Ronaldo". E torna l'ombra del Fisco"

Né ville con piscina né attici in centro a Torino. Nelle ultime ore si sono sparse voci circa folli spese immobiliari da parte di Cristiano Ronaldo, che avrebbe addirittura comprato tre case nei dintorni della Mole. Niente di vero. Ha smentito tutto Jorge Mendes, con una nota sul sito della Gestifute: "Sappiamo che qualcuno in malafede sta usando il nome di Gestifute e Jorge Mendes per inviare falsi comunicati stampa ai vari organi di stampa, in particolare in Spagna e Italia - si legge -. Questo non è il modo di operare di Gestifute, che ha nel sito web ufficiale l'unico canale di comunicazione, con il quale avvisa tutti gli organi di stampa. La pratica sopra descritta è di natura criminale e sarà oggetto di denuncia al fine di identificare e perseguire gli autori".



Non solo le false voci sugli acquisti di immobili. Cristiano Ronaldo dovrà contestualmente gestire le pressioni del Fisco spagnolo. "Il suo arrivo in Italia non cambia nulla - ha detto il segretario generale del sindacato dei tecnici del ministero José Maria Mollinedo a Europa Press -. In caso di condanna per frode fiscale, potrebbe essere attivata un'ordinanza di detenzione o un accordo di assistenza giudiziaria che consiste nel pagamento di una multa. Il pagamento del capitale degli interessi doveva essere fatto già qualche mese fa, o almeno doveva essere garantito".