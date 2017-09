La proposta di Spalletti: "Tempo effettivo e 5 sostituzioni"

Nove punti in tre partite, un entusiasmo ritrovato e la chiara intenzione di continuare a correre. Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Inter con l'obiettivo chiaro di tornare dalla Calabria coi tre punti: "Siamo questa Inter perché partite come questa venivano interpretate come fase interlocutoria del campionato, rendendo il risultato causalità degli eventi, invece noi possiamo metterci del nostro. Non è la grande serata che diventa importante e basta. Di partite ne abbiamo da giocare 35 ancora e tutte sono importanti e tutte hanno bisogno di essere giocate nel migliore dei modi per portare a casa il risultato".

"Quest’avversario lo conosco bene -continua Spalletti - Nicola lo conosco bene, ha fatto vedere di essere in possesso di una qualità eccezionale: cioè il motivare la squadra che era spacciata. Io so cosa significa parlare alla squadra facendole credere una cosa diversa dagli eventi. Sa riconoscere quello che è importante e sta attuando i suoi dettami. Non ha fatto grandi risultati, ma il Crotone è una squadra pericolosa. Dobbiamo essere bravissimi, fortissimi. Il campione non sceglie la partita in cui esserlo, ma è quello che tutte le volte mette il suo marchio dentro la gara. Il campione non fa distinzioni, sa qual è l’odore e l’importanza della vittoria e vuole solo questo. L’Inter deve essere fatta di molti campioni e mi aspetto che ci sia il comportamento corretto".

Ma cos'è un campione per Luciano Spalletti? "Ci sono titolari che giocano di più e titolari che giocano di me. Dal mio punto di vista quello più bravo e a cui do più attenzione è quello che ha un ruolo marginale e poi porta lo stesso contributo alla squadra. Quello per me è un campione". Nessuna indicazione di formazione da parte del tecnico, a chi gli chiede se Borja Valero giocherà risponde criptico: "Tutti si allenano nella maniera corretta e mi rendono il lavoro difficile, in tutti i ruoli. Il lavoro di squadra è anche stimolare il compagno a fare sempre meglio. Ma è fondamentale il risultato, non quante partite si giocano".

Il discorso si sposta allora sulla difesa, che finora ha concesso solo un gol agli avversari: "Mi aspettavo un miglioramento della mia squadra, mi aspettavo un comportamento del genere, perché li vedo lavorare con serietà, li vedo vogliosi. Abbiamo giocatori fortissimi che giocano titolari, Skriniar e Miranda, dobbiamo ancora accorgerci delle loro possibilità. Poi si possono mettere anche gli altri tre che si vedranno. Un po’ come a centrocampo, ha giocato più uno, meno un altro, ma anche quando non ha giocato Gagliardini è sempre il camion con rimorchio di traverso quando te lo trovi davanti". "Dall’eccessiva ricerca di gloria personale vengono fuori i più grandi rimorsi di squadra - aggiunge Spalletti - non pensare all'io, ma pensare al noi. Se l’attaccante pensa al gol e poi quando perde palla rimane dietro, ho bisogno di riconquistare due palloni per recuperarlo".

Se la difesa non subisce, in attacco segnano "solo" Icardi e Perisic, un limite? "Non la pensiamo in questo modo. Icardi e Perisic non sono due giocatori forti, sono due giocatori eccezionali, impossibili, sono i migliori che ci sono nel loro ruolo. Poi abbiamo anche altre potenzialità. Basterà giocare qualche altra partita per vedere che segneranno anche altri. I gol non li fanno solo due calciatori, ma li fanno tutti. Due calciatori che segnano soltanto non ci possono portare in Champions e noi dobbiamo essere in lotta fino all’ultima partita per quei posti lì".

In chiusura una valutazione sul fatto di non giocare le coppe e una proposta: "Non è sempre un vantaggio. Quando hai a che fare con molti giocatori è vero che recuperi qualcuno, ma la rosa deve essere adeguata. Quando lascio il 19esimo a casa lo ammazzo, secondo me ci vuole tempo effettivo e cinque sostituzioni".