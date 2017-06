La proposta di De Laurentiis: "Serie A a 16 squadre"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non usa mezzi termini e lancia una proposta ai microfoni di BeIN Sports: “Sono dell’idea che bisognerebbe fare un campionato a 16 squadre con una sola retrocessione. Nel 1986 in Italia giocavano sedici squadre: se poi Mediaset e Sky dicono che gli diamo partite che nessuno vuol vedere, io pure mi chiedo il perché. Ma facciamo solo una retrocessione e sedici squadre. Ci sono più entrate per tutti, più disponibilità per tutti e meno necessità di fare imbrogli, più competitività in Europa".

Il patron dei partenopei ha poi supposto anche la possibilità di avere un campionato a 18 squadre, ad una condizione però: “Vanno bene anche diciotto squadre, ma le dobbiamo scegliere noi sette quali sono. Nella mia vita non mi sono mai pentito di nulla, sa perché? Per me tra un minuto questa discussione è finita, ed io dovrò pensare a cosa fare tra due minuti. Penso sempre al futuro, io sono un guerriero, non posso guardarmi indietro e perdere tempo”.