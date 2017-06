La panchina dell'Inter a Pioli, oggi l'annuncio: contratto fino al 2018

Il casting può finalmente dirsi concluso, entro oggi arriverà l'ufficialità: Stefano Pioli ha battuto la concorrenza di Marcelino e Zola ed è pronto a sedersi sulla panchina dell'Inter. Alla fine Suning ha deciso per la pista italiana, caldeggiata dal vicepresidente Zanetti, dal ds Ausilio e dal dg Gardini, e dunque per il tecnico emiliano, che è atteso a Roma per risolvere il contratto con la Lazio e poi potrà (finalmente) firmare con il club nerazzurro fino al 2018. Lunedì Pioli è arrivato a Milano, col suo staff, intorno alle 16 e dopo un colloquio di circa 2 ore con la dirigenza nerazzurra, è tornato nella sua Parma. Mercoledì dirigerà il suo primo allenamento alla Pinetina, nel suo staff anche il "Muro" del Triplete Walter Samuel. Pioli debutterà in panchina nel derby del prossimo 20 novembre.

23:12 PIOLI DOMANI A ROMA PER RISOLVERE CON LA LAZIO

Stefano Pioli domani sarà a Roma per risolvere il contratto che lo lega alla Lazio fino a fine stagione. Poi l'Inter potrà annunciarlo quale nuovo allenatore. Pioli si legherà al club nerazzurro fino al 2018, nel suo staff anche l'ex nerazzurro Samuel.

19:34 LEGALI LAZIO: "PIOLI, SOLO TEMPI TECNICI"

"Credo che ci vorranno un paio di giorni per la risoluzione del contratto di Pioli. Ci stiamo lavorando ma non ci sono problemi se non di carattere burocratico". Lo ha detto all'Ansa l'avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile.

19:04 PIOLI, MARTEDI' L'ANNUNCIO

Pomeriggio intenso per Stefano Pioli. L'ex allenatore della Lazio è arrivato a Milano intorno alle 16 e pochi minuti dopo, insieme ai suoi collaboratori, ha incontrato alcuni dirigenti dell’Inter nello studio legale che utilizza la società nerazzurra. Il meeting è durato più di due ore, poi è uscito da un’uscita secondaria evitando la grande folla che lo attendeva all'esterno. L'ormai neo-tecnico dell'Inter non ha voluto incontrare i tifosi perché manca ancora l’ufficialità del suo nuovo incarico, bisogna prima risolvere il contratto con la Laizo. Pioli in serata tornerà a Parma, non dormirà a Milano, dove dovrebbe tornare domani per mettere tutto nero su bianco: martedì dovrebbe essere infatti la giornata decisiva per avere la risoluzione dalla Lazio. Mercoledì l’ex tecnico biancoceleste dovrebbe dirigere il primo allenamento ad Appiano.

18:25 PIOLI USCITO DALLO STUDIO LEGALE

Lo studio legale di fiducia nerazzurra inizia a svuotarsi, è uscito anche Stefano Pioli da un'uscita posteriore e su un'automobile dai vetri oscurati. Contratto da 1,5 milioni di euro a salire con i bonus.

18:15 BOLINGBROKE SI E' DIMESSO, JUN LIU NUOVO CEO

La notizia era già nell'aria, serviva solo una comunicazione ufficiale che è arrivata: Bolingbroke non è più l'ad dell'Inter, ruolo che viene assunto ad interim da Jun Liu, vicepresidente di Suning Sports Group e già membro del Cda nerazzurro. Ecco uno stralcio del comunicato: "F.C. Internazionale Milano annuncia che il Consiglio di Amministrazione del Club ha accettato le dimissioni di Michael Bolingbroke dal ruolo di Chief Executive Officer [...]. Jun Liu, vice presidente di Suning Sports Group e già membro del Consiglio di Amministrazione nerazzurro, è stato nominato Chief Executive Officer ad interim. Da oggi Liu si occuperà della gestione quotidiana della Società. La presenza a Milano di Liu garantirà una connessione ancora più stretta tra la Proprietà e il Club [...]".

17:55 ANCHE GARDINI E WILLIAMSON

Nell'incontro tra Stefano Pioli e l'Inter, presenti pure il Direttore dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo Michael Williamson e il Chief football administrator Giovanni Gardini che sono entrati da un ingresso posteriore.

16:08 PIOLI E' ARRIVATO A MILANO

Stefano Pioli è arrivato a Milano: cappellino e occhiali da sole, si è diretto nello studio legale Capellini: in attesa di risolvere la situazione con la Lazio, discuterà gli ultimi dettagli sul contratto con l'Inter fino al 2018. L'allenatore non dormirà a Milano ma tornerà in serata nella sua Parma.

15:15 PIOLI, NIENTE INCONTRO CON LOTITO

La nostra squadra mercato conferma le tempistiche: l'incontro tra Pioli e Lotito non dovrebbe avvenire lunedì e, dato che il prescelto per la panchina nerazzurra non può firmare con l'Inter prima di liberarsi con la Lazio, c'è ancora da attendere per l'ufficialità. Ad ogni modo, a meno di una richiesta monstre di Pioli per la buonuscita (improbabile, vista la voglia del tecnico di approdare a Milano), la società biancoceleste non metterà paletti.

15:00 AVVOCATO LAZIO: "RISOLUZIONE ENTRO MERCOLEDI'"

C'è ancora da attendere per l'approdo di Pioli all'Inter: “La risoluzione non sarà nella giornata di lunedì - assicura l’avvocato della Lazio Gianmichele Gentile a Cittaceleste.it - perché io sto ancora preparando il testo. Poi martedì o mercoledì si vedranno Pioli e Lotito per chiudere la storia”. Tra club biancoceleste e tecnico ballano ancora gli ultimi sei mesi dello stipendio biancoceleste, una cifra intorno ai 1,2 milioni lordi.

14:45 MORATTI: "PIOLI SCELTA DI BUON SENSO"

Anche Massimo Moratti ha parlato di Stefano Pioli: "Scelta di buon senso, conosce il calcio italiano e ha sempre fatto giocare bene le sue squadre e cercherà di inserirsi al meglio". L'ex patron sul "casting": "Se mi è capitato? Magari li vedevo per conto mio (ride, ndr), sono sistemi diversi, non è detto siano giusti o sbagliati, significa trasparenza. E' sempre difficile scegliere un tecnico se la squadra è in crisi, c'è poco tempo per farlo, l'importante è che la squadra alla fine faccia bene.

13:22 PIOLI ATTESO A MILANO

Stefano Pioli è atteso a Milano già nel pomeriggio per firmare il contratto di 18 mesi con l'Inter: 2,8 milioni di euro complessivi, mercoledì il primo allenamento, atteso un 4-2-3-1 con Candreva, Banega e Perisic dietro Icardi. Come racconta il nostro Marco Barzaghi, la decisione è arrivata domenica mattina dopo le minacce di dimissioni di Ausilio e Gardini che hanno convinto Steven Zhang a puntare sull'ex Lazio. Nello staff, oltre ai fedelissimi Morelli, Lucarelli, Osti e Perondi, ci sarà anche Samuel che farà da tramite tra il tecnico e la nuova realtà interista.

11:40 SUNING CHIARA: BASTA ERRORI

Contestualmente all'annuncio di Pioli, l'Inter comunicherà la fine del rapporto con l'ad Boolingbroke: Suning metterà un suo uomo al posto del manager americano. La proprietà cinese ha avvertito dirigenti e giocatori: il tempo degli errori è finito, chi sbaglierà pagherà.

10:10 PRESENTAZIONE PREVISTA PER SETTIMANA PROSSIMA

Come riporta il nostro esperto di mercato Daniele Miceli, oggi Stefano Pioli risolverà il proprio accordo, da 2 milioni di euro a stagione, con la Lazio, valido fino a giugno 2017. Dopodiché sara libero di firmare con l'Inter: per lui è pronto un contratto fino al 2018. Fino al termine di questo campionato, il tecnico parmigiano guadagnerà circa 1 milione, esclusi i bonus legati al raggiungimento di alcuni obiettivi, mentre dall'annata 2017-18 il suo stipendio dovrebbe salire fino circa 1,7 milioni (esclusi sempre i bonus). I nerazzurri contano di avere l'allenatore a disposizione per l'allenamento di mercoledì. La sua presentazione dovrebbe, invece, slittare a settimana prossima.