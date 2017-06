La nuova vita di O'Neill: "Rovinato da donne veloci e cavalli lenti"

Fabian O'Neill, chi lo ricorda? L'ex centrocampista uruguaiano, 136 presenze al Cagliari e 20 alla Juventus tra il 1995 e il 2002 (oltre a 19 in nazionale), ha parlato della sua vita post-calcio: "Avevo 14 milioni di dollari e li ho buttati via in donne veloci e cavalli lenti... ma ora sono felice, ho veri amici e non quelli finti del mondo del pallone".



Rintracciato da El Pais, O'Neill ricorda: "Il periodo più bello l'ho vissuto a Cagliari, ero visto come un eroe. Anche se poi, quando retrocedemmo, mi chiamavano tutti ubriacone. Gli stessi che, l'anno dopo con la promozione in A, mi offrivano da bere... ecco perché preferisco la vita di adesso, da povero sono circondato da persone vere che si aiutano senza secondi fini". Il "mago", ha parlato anche di Juventus: "Un bel periodo ma sapevo di essere l'ultima ruota del carro, giocavo con gente più forte di me. Il più forte di tutti? Di sicuro Zidane".



O'Neill, che oggi vice grazie allo stipendio portato dalla moglie (guardia privata) "non ho intenzione di lavorare, forse farei solo l'osservatore", non ha finito i suoi problemi: "Ho dei debiti da saldare per le scommesse che ho fatto nel corso degli anni. E non riesco a rinunciare all'alcool: sono come un’auto usata, tirata a lucido di fuori per essere venduta, ma dentro non si sa se ci sono motore e batteria".