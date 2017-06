La moglie di Aquilani attacca i tifosi del Pescara: "Massa di ignoranti"

I tifosi del Pescara non hanno preso bene il trasferimento di Alberto Aquilani al Sassuolo. Un post del centrocampista su Facebook nel quale peraltro vengono saluti proprio i supporter della squadra abruzzese, ha scatenato una serie di critiche e interventi duri da parte dei fan biancazzurri.



Aquilani è stato difeso dalla moglie, Michela Quattrociocche, con un commento molto forte, in seguito cancellato: "Perché un giocatore come Alberto dovrebbe restare a Pescara quando l'allenatore che tanto l'ha voluto non lo faceva giocare? Siete una massa di ignoranti che parla per parlare. Ha fatto bene ad accettare un club che punta su di lui! E voi pensate a parlare di ciò che conoscete, che è meglio".