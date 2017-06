La Lega Serie A toglie il 2-1 a Manolas: è autogol di Icardi

E' una questione più che altro di statistica e tabellini, anche se potrebbe far arrabbiare tanti fanta-allenatori: il gol del 2-1 con cui la Roma ha battuto l'Inter è un autogol di Icardi e non merito di Manolas. La Lega Serie A ha analizzato nuove immagini che "chiariscono, senza ombra di dubbio, che la deviazione di testa di Manolas, su punizione di Florenzi, sarebbe terminata ampiamente fuori dallo specchio della porta senza il successivo tocco di Perisic".



"Il numero 44 dell'Inter - continua la Lega -, saltando ad una distanza tale dal difensore giallorosso da permetterci di valutare con esattezza la traiettoria del pallone dopo il tocco di Manolas, è determinante nell'indirizzare la palla verso la propria porta, innescando poi la spizzicata di testa di Icardi, decisiva per ingannare Handanovic. L'autorete va assegnata quindi ad Icardi sulla base del criterio 1B delle linee guida per l'assegnazione dei gol dubbi».



Il caso ricalca le decisioni prese in situazioni simili in passato (autogol di Capelli in Cesena-Napoli del 6 gennaio 2015 su tiro fuori dallo specchio di Hamsik e autogol di Volta in Cesena-Genoa del 30 novembre 2014 su conclusione destinata a lato della porta di Burdisso).