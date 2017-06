La Lazio vince il derby e Romagnoli esulta su Instagram...

Il successo della Lazio nel derby di Coppa Italia ha reso felice anche Alessio Romagnoli. Proprio così. Al termine del match il difensore del Milan, che è rientrato in gruppo e dovrebbe essere convocato da Montella per la partita con il Chievo, ha infatti espresso sul suo profilo Instagram tutta la sua gioia per la vittoria biancoceleste. Nello spcecifico il centrale ha pubblicato nelle 'storie' del social network una foto nera con ben visibili sei pallini bianchi e azzurri. Del resto è nota la passione per i colori laziali da parte di Romagnoli, che pure è cresciuto nelle giovanili della Roma.