La Lazio al Comune: "Ora tocca al nostro stadio"

Uno stadio tira l'altro, almeno nelle intenzioni della Lazio. Dopo il via libera del Comune di Roma al nuovo impianto giallorosso a Tor di Valle, la società biancoceleste cerca di mettere pressione all'amministrazione della Capitale: "La S.S. Lazio e i suoi innumerevoli tifosi sono fiduciosi e certi che l'intera amministrazione comunale di Roma non creerà discriminazioni tra i cittadini romani in base alla fede calcistica e che il sindaco di Roma Virginia Raggi e la sua giunta sicuramente consentiranno di costruire anche per gli appassionati sostenitori dei colori biancocelesti, il proprio stadio" recita il comunicato del club di Lotito.



E ancora: "Solo tale iniziativa - la creazione dello stadio della Prima Squadra della Capitale, la Lazio - assevererà la volontà da parte delle istituzioni capitoline di intraprendere un percorso di innovazione in linea con i tempi ma senza ricorrere allo stratagemma dello Stadio Flaminio che non ha alcun requisito e condizione oggettiva per essere lo stadio della Lazio".



Parole che fanno seguito a quelle di Simone Inzaghi che si è fatto promotore, come lo è stato Spalletti, della costruzione di uno nuovo stadio biancoceleste: "Roma e Lazio sono due grandi squadre che rappresentano la Capitale, se lo meritano",